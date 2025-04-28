Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро на СМИД БРИКС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии, где примет участие в заседании Совета глав МИД (СМИД) БРИКС, сообщила в воскресенье официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро. Первая встреча - с бразильским коллегой", - написала она в своем телеграм-канале.

Как сообщала Захарова ранее, "министры рассмотрят ход реализации договоренностей лидеров объединения и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства в контексте подготовки к 17-му саммиту БРИКС, который также пройдет в Бразилии 6-7 июля".

Она отмечала, что в Рио-де-Жанейро также пройдет отдельная сессия глав МИД государств-партнеров БРИКС, тема - "Роль Глобального Юга в укреплении многосторонности".