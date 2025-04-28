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Лавров примет участие в СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 28-29 апреля посетит Рио-де-Жанейро, где примет участие в заседании Совета глав МИД (СМИД) БРИКС, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Предстоящее заседание под бразильским председательством станет хорошей возможностью для предметного и углубленного изучения актуальных вопросов международной повестки дня, урегулирования кризисов, конфликтов, перспектив совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства", - сказала она.

"Министры рассмотрят ход реализации договоренностей лидеров объединения и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства в контексте подготовки к 17-му саммиту БРИКС, который также пройдет в Бразилии 6-7 июля", - отметила дипломат.

Она сообщила, что в рамках предстоящего СМИД "состоится отдельная сессия министров иностранных дел государств-партнеров этого объединения, тема: роль Глобального Юга в укреплении многосторонности".

Кроме того, информировала Захарова, Лавров 30 апреля посетит Доминиканскую Республику, с которой в этом году Россия отмечает 80-летие установления дипотношений, а в республике откроется посольство РФ.

В телеграм-канале МИД РФ ранее сообщалось, что Лавров уже прибыл в Рио-де-Жанейро.

Лавров БРИКС МИД РФ Мария Захарова
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