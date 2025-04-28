В Брюсселе подтвердили намерение ЕС продолжать работу над санкциями против РФ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В ЕС считают, что антироссийские санкции имеют желаемый для Брюсселя эффект, и намерены продолжать их применение, сообщила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Вот почему мы продолжаем делать еще больше, продолжаем работу над 17-м санкционным пакетом и поддерживаем Украину", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в понедельник.

На дополнительный вопрос о том, будет ли в новых санкциях учтено военное сотрудничество РФ и КНДР, представитель Каллас ответила: "Мы ничего не можем сказать на данный момент, потому что это вопрос компетенции государств-членов, и вся соответствующая работа конфиденциальна".