Либеральная партия Канады побеждает на парламентских выборах

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правящая Либеральная партия Канады во главе с премьер-министром Марком Карни побеждает на выборах в парламент страны, сообщает CTV News.

"Либералы во главе с Марком Карни удержались у власти, получив достаточно мест на 45-х федеральных выборах, чтобы сформировать новое правительство", - говорится в публикации.

CBC News также прогнозирует, что либералы сформируют следующее правительство Канады.

Отмечается, что пока окончательные итоги голосования не подведены, остается неясным, сформируют ли либералы правительство большинства или меньшинства.

Чтобы сформировать правительство большинства партии необходимо получить 172 места.

В Канаде в понедельник избирают состав нижней палаты парламента. В Палате общин последнего созыва было 338 мест, но к выборам этого года их число увеличили до 343.

Основная борьба на выборах разворачивается между четырьмя партиями: Либеральной партией, Консервативной партией, Новой демократической партией и "Квебекским блоком". Как отмечают канадские СМИ, шансы на большинство в 172 места из этих четырех партий есть только у либералов и консерваторов.

Согласно последним предвыборным опросам, Либеральная партия может получить около 42%, консерваторы - 39%. Лидер партии, получившей большинство, станет следующим премьером.