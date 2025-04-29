Поиск

В Тбилиси идут обыски в квартирах организаторов фондов, поддерживающих оппозицию

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники прокуратуры Грузии проводят в эти часы обыски в Тбилиси в квартирах основателей благотворительных фондов, оказывающих помощь участникам акций протеста с требованием проведения новых парламентских выборов.

Как сообщила журналистам организатор одного из таких фондов Нанука Жоржолиани, в ее квартире обыск проводят не только представители прокуратуры, но и Службы госбезопасности Грузии.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что обыски в Тбилиси в квартирах организаторов фондов, поддерживающих оппозицию, осуществляют сотрудники прокуратуры в рамках расследуемого дела о саботаже и помощи оппозиции из-за рубежа.

"Согласно распространенной прокуратурой информации, идет расследование дела о саботаже и помощи оппозиции из-за рубежа. Видимо, в рамках этого дела проходят обыски в квартирах организаторов фондов. Это вопрос прокуратуры, какие свидетельства они ищут. Важно, чтобы прокуратура показала полную картину, с чем мы имеем дело", - сказал во вторник журналистам Папуашвили.

По его словам, в прокуратуре расследуются и другие дела, связанные с оппозицией. "Мы знаем, что прокуратура расследует различные дела. Мы не должны забывать, что в декабре прошлого года была попытка штурма и сожжения здания парламента, многие факты насилия, нападений на полицейских. Все этим действия поощрялись из-за рубежа", - заявил Папуашвили.

По решению суда в марте были арестованы банковские счета трех фондов, которые, в частности, оплачивали крупные штрафы задержанным в административном порядке участникам акций протеста, а таких с ноября прошлого года около 500 человек.

В Тбилиси и других городах Грузии с 28 ноября прошлого года проходят акции протеста сторонников оппозиции с требованием проведения новых парламентских выборов и освобождения из заключения более 50 граждан, задержанных на акциях за нападения на полицейских. По информации МВД Грузии, в ходе проходящих в Тбилиси акций протеста пострадали более 170 полицейских, они получили ожоги и травмы от выстрелов в них пиротехникой и забрасывания камнями.

Акции в Тбилиси проходят с 28 ноября ежедневно у здания парламента Грузии. По оценкам МВД, а них принимают участие от 200 до 300 человек.

Грузия Тбилиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Испании, Португалии и Франции практически полностью восстановили электроснабжение

В Испании, Португалии и Франции практически полностью восстановили электроснабжение

Что случилось это ночью: вторник, 29 апреля

Вэнс считает, что продолжение конфликта на Украине не принесет победы Киеву

Вэнс считает, что продолжение конфликта на Украине не принесет победы Киеву

Макрон пообещал усилить давление на Россию для прекращения огня на Украине

Власти Испании готовы вводить режим ЧП в автономных сообществах из-за отключения света

Власти Испании готовы вводить режим ЧП в автономных сообществах из-за отключения света

В Европе опасаются, что Трамп может отказаться от переговоров по Украине

Рубио заявил Лаврову о необходимости немедленно завершить конфликт на Украине

Что произошло за день: понедельник, 28 апреля

Энергокомпания Франции заявила о непричастности к блэкауту в Испании и Португалии

Энергокомпания Франции заявила о непричастности к блэкауту в Испании и Португалии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6279 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне115 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });