В Тбилиси идут обыски в квартирах организаторов фондов, поддерживающих оппозицию

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники прокуратуры Грузии проводят в эти часы обыски в Тбилиси в квартирах основателей благотворительных фондов, оказывающих помощь участникам акций протеста с требованием проведения новых парламентских выборов.

Как сообщила журналистам организатор одного из таких фондов Нанука Жоржолиани, в ее квартире обыск проводят не только представители прокуратуры, но и Службы госбезопасности Грузии.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что обыски в Тбилиси в квартирах организаторов фондов, поддерживающих оппозицию, осуществляют сотрудники прокуратуры в рамках расследуемого дела о саботаже и помощи оппозиции из-за рубежа.

"Согласно распространенной прокуратурой информации, идет расследование дела о саботаже и помощи оппозиции из-за рубежа. Видимо, в рамках этого дела проходят обыски в квартирах организаторов фондов. Это вопрос прокуратуры, какие свидетельства они ищут. Важно, чтобы прокуратура показала полную картину, с чем мы имеем дело", - сказал во вторник журналистам Папуашвили.

По его словам, в прокуратуре расследуются и другие дела, связанные с оппозицией. "Мы знаем, что прокуратура расследует различные дела. Мы не должны забывать, что в декабре прошлого года была попытка штурма и сожжения здания парламента, многие факты насилия, нападений на полицейских. Все этим действия поощрялись из-за рубежа", - заявил Папуашвили.

По решению суда в марте были арестованы банковские счета трех фондов, которые, в частности, оплачивали крупные штрафы задержанным в административном порядке участникам акций протеста, а таких с ноября прошлого года около 500 человек.

В Тбилиси и других городах Грузии с 28 ноября прошлого года проходят акции протеста сторонников оппозиции с требованием проведения новых парламентских выборов и освобождения из заключения более 50 граждан, задержанных на акциях за нападения на полицейских. По информации МВД Грузии, в ходе проходящих в Тбилиси акций протеста пострадали более 170 полицейских, они получили ожоги и травмы от выстрелов в них пиротехникой и забрасывания камнями.

Акции в Тбилиси проходят с 28 ноября ежедневно у здания парламента Грузии. По оценкам МВД, а них принимают участие от 200 до 300 человек.