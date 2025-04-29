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Porsche в I квартале снизил операционную прибыль в 1,7 раза

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG в первом квартале сократил операционную прибыль в 1,68 раза и ухудшил прогноз на 2025 год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее операционная прибыль в январе-марте упала до 762 млн евро с 1,282 млрд годом ранее, рентабельность – до 8,6% с 14,2%.

Выручка в прошлом квартале уменьшилась на 1,7% и составила 8,858 млрд евро против 9,011 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Поставки автомобилей в первом квартале сократились на 7,9% и составили 71,470 тыс.

Компания понизила прогноз на 2025 год в связи с ухудшением экономических и геополитических условий. Теперь ожидается, что ее рентабельность составит 6,5-8,5%, а не 10-12%, как прогнозировалось ранее. Годовая выручка теперь оценивается в 37-38 млрд евро против предыдущего прогноза 39-40 млрд евро.

Котировки "префов" Porsche падают на 5,2% во вторник. С начала текущего года они снизились на 23,8%, в то время как фондовый индекс DAX прибавил 12,4%.

Porsche Porsche AG
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