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Посадку космического корабля КНР c тремя тайконавтами перенесли из-за непогоды

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Посадка китайского космического корабля "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами на борту, планировавшаяся во вторник вслед за расстыковкой с национальной орбитальной станцией "Тяньгун", перенесена в связи неблагоприятными погодными условиями, сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

Ведомство указало, что погодные условия не соответствовали необходимым требованиям, добавив, что операция будет перенесена на ближайшие дни, чтобы обеспечить безопасность тайконавтов и успех миссии. Новая возможная дата не указывается.

Приземление спускаемой капсулы должно быть осуществлено на посадочную площадку Дунфэн в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

В состав экипажа корабля, который находился на станции шесть месяцев с 30 октября прошлого года, входят Цай Сюйчжэ (командир), Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, первая женщина в составе экипажа станции.

В воскресенье состоялась церемония передачи экипажу корабля "Шэньчжоу-20" ключей от космической станции. Он состыковался с орбитальной лабораторией 24 апреля. На станцию прибыл сменный экипаж, в состав которого входят Чэнь Дун (командир), Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они будут работать на орбитальной лаборатории до октября.

КНР CMSA Тяньгун
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