Премьер Финляндии исключил отправку страной миротворцев на Украину

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Финляндия не направит своих солдат в качестве миротворцев на Украину, заявил премьер-министр Петтери Орпо.

"Мы не можем отправить их как приграничная страна. Финские солдаты, действующие в качестве миротворцев, могут вступить в конфликт с российскими солдатами", - сказал Орпо в среду, выступая в парламенте с заявлением о европейской безопасности и политике правительства в отношении Евросоюза.

Касаясь европейской безопасности, он подчеркнул: "Нам нужно видение, согласно которому через 5-10 лет Европа станет более сильной европейской опорой НАТО. Успех в этом будет гарантировать нашу независимость и безопасность".

По его словам, это видение означает "нашу собственную сильную армию, сильную европейскую оборонную промышленность, совместно скоординированные закупки, а также заполнение пробелов в возможностях Европы и укрепление обороноспособности".

Орпо высказался и за активное взаимодействие с США.

"Финляндия и ЕС уже давно инвестируют в прочные отношения с Соединенными Штатами. Это по-прежнему наш самый важный партнер", - заверил Орпо.