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Неудачей закончился запуск ракеты Alpha с тестовой спутниковой платформой

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская легкая ракета Alpha, запущенная во вторник, из-за технических проблем не смогла вывести на заданную орбиту экспериментальную платформу, с которой на различные высоты могут отправляться малые спутники, сообщила компания-разработчик носителя Firefly Aerospace.

"После штатного старта ракеты Alpha компании Firefly произошел сбой во время отделения ее первой ступени, в результате которого пострадало сопло двигателя второй ступени, из-за чего ракета оказалась на более низкой, чем планировалось, орбите", - говорится в сообщении.

Запуск двухступенчатой ракеты в рамках миссии Message In A Booster был осуществлен с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 06:37 по времени Тихоокеанского побережья США (в 16:37 по Москве).

Многоцелевая платформа LM400 (Satellite Bus) компании Lockheed Martin способна нести до шести спутников, которые можно запускать с нее на различные орбиты. В перспективе ее планируется использовать в интересах военных и коммерческих заказчиков. В частности, с платформы предполагается запускать на низкую, среднюю и геосинхронную орбиту аппараты дистанционного зондирования, связи, оптического наблюдения и радиолокации.

Firefly Aerospace является частной аэрокосмической компанией со штаб-квартирой в Остине (штат Техас), которая разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска малых спутников и кубсатов на орбиту, в том числе в интересах Пентагона.

Alpha Firefly Aerospace Lockheed Martin
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