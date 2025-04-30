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Глава ЕК призвала однопартийцев взять больше ответственности за оборону ЕС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа нуждается в более значительных усилиях по укреплению обороны ЕС.

По ее словам, "фокус Америки будет все больше смещаться в сторону других регионов".

"Поэтому, нет сомнений, мир в Европе требует, чтобы мы взяли на себя гораздо большую ответственность за нашу собственную оборону", - сказала глава ЕК, выступая во вторник в испанской Валенсии на съезде Европейской народной партии (ЕНП), имеющей самую крупную фракцию в Европарламенте.

Фон дер Ляйен напомнила, что на предыдущем съезде ЕНП, к которой она принадлежит, уже обсуждалась возможность ускорения развития оборонного промышленного потенциала ЕС.

"Но никто не мог себе представить, чего мы достигнем за короткий промежуток: до 800 млрд евро инвестиций для нашей общей обороны, участие в этом всех 27 государств-членов, новые оборонные партнерства с Норвегией и вскоре с Великобританией", - добавила председатель ЕК.

Урсула фон дер Ляйен Европарламент ЕС
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