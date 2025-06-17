ЕК предложила упростить законодательство для ускорения инвестиций в оборону ЕС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) предложила во вторник меры по ускорению инвестиций в оборону и военное производство, чтобы сделать ЕС "более восприимчивым к сегодняшним вызовам безопасности".

"Меры, изложенные в (европейском законодательном пакете - ИФ) Defence Readiness Omnibus, направлены на то, чтобы помочь государствам-членам и промышленности нарастить оборонный потенциал и инфраструктуру для достижения уровней готовности, необходимых для сдерживания конфликта высокой интенсивности", - сообщила ЕК в своем коммюнике.

По замыслу Еврокомиссии, эти меры призваны "сократить бюрократическую волокиту, способствовать инвестициям в оборонные возможности и обеспечить повышенную предсказуемость для промышленности". Они также должны облегчить доступ к финансированию ЕС.

Для этой цели пакет Omnibus вводит режим ускоренной выдачи разрешений на оборонные проекты, предлагает учредить систему "одного окна" для оборонной промышленности в государствах-членах, снизить административную нагрузку в Европейском оборонном фонде для заявителей и участников.

"Это также будет способствовать расширению участия украинских субъектов в Европейском оборонном фонде", - говорится в сообщении ЕК.

В Брюсселе поясняют, что в совокупности предлагаемые изменения направлены на "улучшение способности Европы действовать быстро, координировать действия более эффективно и гарантировать, что ее оборонная промышленность может поставлять продукцию быстро и в больших масштабах".

Теперь эти законопроекты подлежат обсуждению в Европейском парламенте и Совете ЕС в рамках законодательной процедуры Евросоюза.