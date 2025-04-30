Ким Чен Ын поставил задачу обеспечения военно-морских сил ядерным оружием

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что следует ускорить процесс оснащения военно-морских сил страны ядерным оружием, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Пора делать ответственный выбор для ускорения ядерного вооружения ВМС во имя защиты государства и морского суверенитета от существующих и перспективных угроз", - сказал он по случаю испытания систем вооружений нового северокорейского многоцелевого эсминца "Чве Хен".

Ким Чен Ын при посещении корабля обратил внимание на то, что эсминец "предназначен для отражения врага, вторгающегося в территориальные воды, но он не может быть надежным морским оборонительным средством, важно установить систему инициативной наступательной обороны, основанную на мощной наступательной способности".

На вооружении эсминца, как говорится в сообщении ЦТАК, стоят сверхзвуковые крылатые ракеты и стратегические крылатые ракеты, зенитные ракеты и палубная артиллерия.

28 и 29 апреля прошло первое испытание систем вооружений эсминца, включая испытательные пуски сверхзвуковых крылатых ракет, стратегических крылатых ракет и зенитных ракет, стрельбу из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки.