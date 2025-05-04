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Ким Чен Ын поставил задачу оснастить армию КНДР современной бронетехникой

Москва. 4 мая. ITERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости в кратчайшие сроки обновить парк бронетехники Корейской народной армии, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын подчеркнул, что замена бронетехники наших сухопутных войск прошлого века новейшими танками и бронемашинами является самым важным вопросом в строительстве вооруженных сил и модернизации сухопутных войск", - говорится в сообщении ЦТАК о посещении главой государства танкостроительного завода.

Северокорейский лидер отметил, что ускорение производства современных крупных танков и самоходных артиллерийских установок путем модернизации этого завода и профильных предприятий, обновление бронетехники в кратчайший срок "является важной задачей осуществления грандиозного замысла и стратегического намерения ЦК партии совершить второй переворот в производстве бронетехники", говорится в сообщении.

Ким Чен Ын выразил удовлетворение проектом нового танка, его огневой системой, комплексами активной и пассивной защиты, радиоэлектронной борьбы, условиями действий экипажа, сверхмощным двигателем, что "создало гарантию его серийного производства".

КНДР Ким Чен Ын
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