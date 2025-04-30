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Глава США пересматривает ряд сокращений, проведенных департаментом эффективности правительства

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высоко оценил деятельность департамента эффективности правительства (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска, однако признал, что пересматривает некоторые из его решений.

"Есть вещи, которые я рассматриваю прямо сейчас", - сказал он в интервью ABC News, вышедшему в среду.

Трамп, тем не менее, положительно оценил работу департамента, отметив, что это позволило сэкономить сотни миллиардов долларов.

По его словам, департамент выявил многочисленные факты расточительства и мошенничества в федеральных агентствах, пострадавших от сокращения бюджетного финансирования, "миллиарды долларов были розданы людям без всякой причины".

"Мы обнаружили много фактов мошенничества. Мы покончили с этим", - добавил Трамп.

Телеканал CNN, комментируя это заявление Трампа, напоминает, что на данный момент более 121 тыс. работников федеральных агентств были уволены или подлежат увольнению.

Дональд Трамп США
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