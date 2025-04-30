Поиск

Президент США заявил, что доверяет министру обороны Хегсету

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на скандал с чатами в мессенджере Signal, в котором оказался замешан министр обороны Пит Хегсет, он верит в его способность стать хорошим руководителем ведомства.

"Он талантливый парень. Он молод. Он умен, очень образован. И я думаю, что он будет очень хорошим, надеюсь, отличным, министром обороны", - сказал президент в интервью ABC News, вышедшем в эфир в среду.

Тем не менее, он добавил, что после скандала по меньшей мере дважды имел с Хегсетом "хороший разговор".

В ответ на вопрос, доверяет ли он министру на 100%, президент сказал: "Уверенности на 100% у меня нет ни в чем, понимаете? Ни в чем. Есть ли у меня (к Хегсету - ИФ) 100-процентое доверие? Это глупый вопрос".

Ранее газета The New York Times сообщала, что Хегсет поделился планами военной операции против хуситов в Йемене в групповом закрытом чате в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, адвокат и брат.

Кроме того, в конце марта главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в закрытом групповом чате, где Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.

Дональд Трамп Пит Хегсет Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 30 апреля

Трамп считает, что президент России готов заключить мирное соглашение с Украиной

Трамп считает, что президент России готов заключить мирное соглашение с Украиной

Что произошло за день: вторник, 29 апреля

Стармер, Макрон, Мерц, Туск не собираются ехать в Киев на 9 мая

В США 62% населения всерьез верят в планы Трампа пытаться пойти на третий срок

Лукашенко призвал сделать связи Белоруссии и России "теснее, чем в унитарном государстве"

Brent подешевела до $64,31 за баррель

Трамп заявил, что без его поддержки Украина не выживет

Трамп заявил, что без его поддержки Украина не выживет

США заявили о продвижении к торговым соглашениям с Индией, Южной Кореей и Японией

В Джамму и Кашмире из соображений безопасности закрыли десятки туристических объектов

В Джамму и Кашмире из соображений безопасности закрыли десятки туристических объектов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6288 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне125 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });