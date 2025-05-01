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МКС уклонилась от космического мусора

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-30" поднял орбиту Международной космической станции (МКС) из-за угрозы столкновения с космическим мусором, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"По данным ЦНИИмаш, в 01:10 по Москве были включены двигатели корабля "Прогресс МС-30", которые проработали 212,79 с и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 540 м", - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что после проведения маневра период обращения станции составил 92,89 мин, наклонение орбиты - 51,66 градуса, средняя высота орбиты - 418,74 км, минимальная - 417,86 км, максимальная - 438,05 км.

22 ноября 2024 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", сообщал, что МКС выполняет от 16 до 20 маневров уклонения от космического мусора в год.

В августе 2021 года в "Роскосмосе" сообщали, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от 3 до 10 сообщений о сближениях космических аппаратов РФ с потенциально опасными объектами.

МКС Роскосмос Юрий Борисов
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