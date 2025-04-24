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Орбиту МКС подняли на 2,1 км

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-30" скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"Сегодня в 03:08 мск включились двигатели пристыкованного к международной космической станции грузового корабля "Прогресс МС-30", они проработали 639,7 секунд, выдав импульс величиной 1, 22 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 км и достигла 419 км.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

NASA МКС Роскосмос
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