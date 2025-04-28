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В "Роскосмосе" заявили о высокой степени готовности первого модуля Российской орбитальной станции

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Первый модуль Российской орбитальной станции, которая придёт на смену Международной космической станции, находится в высокой степени готовности, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"На смену МКС со временем придет современная и высокотехнологичная Российская орбитальная станция. Отмечу, что первый модуль будущей станции находится в высокой степени готовности", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС в понедельник.

Он пригласил партнеров по объединению к сотрудничеству по этому проекту, в том числе к проведению совместных научных экспериментов.

Баканов напомнил, что за последние десять лет участников космической деятельности стало кратно больше. В частности, сейчас в Комитете ООН по космосу 104 страны, хотя на момент его создания в 1958 году в нём было 18 стран.

Он отметил, что сотрудничество на МКС не останавливается, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Так, продолжаются "перекрёстные полеты" с американскими партнёрами. Кроме того, на МКС в свое время работали представители стран БРИКС - ОАЭ и Бразилии, а в ближайшее время планируется полёт индийского астронавта Шубханшу Шуклы.

"Также открыты возможности для посещения станции иностранными космонавтами. Пусть и дальше космос остается вне политики, над политикой - в прямом и переносном смыслах. От этого выиграют все", - подчеркнул Баканов.

Роскосмос Российская орбитальная станция Дмитрий Баканов
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