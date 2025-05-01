Канада и Украина считают обязательным участие Киева в переговорах по урегулированию

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы пришли к единому мнению о необходимости участия Киева в переговорах по урегулированию украинского конфликта, сообщил офис главы канадского правительства.

"Лидеры двух стран согласились с тем, что прочный мир может быть достигнут только при участии Украины за столом переговоров", - говорится в сообщении.

Карни также "подчеркнул приверженность Канады поддержке Украины в достижении прочного мира и безопасности".

Стороны договорились поддерживать тесные контакты и встретиться на саммите G7 в Кананаскисе, (канадская провинция Альберта), в июне.