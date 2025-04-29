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В ЕС настаивают, что формат мирных переговоров должна определять Украина

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз считает правом Украины определять порядок и условия переговоров о мире, заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Это Украине решать, в каком именно типе переговоров она примет участие и на каких условиях", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник.

Хиппер отвечала на вопрос об отношении ЕС к возможности прямых переговоров между Россией и Украиной без участия в них других стран.

На вопрос о том, есть ли у Евросоюза запасной план на случай выхода США из переговорного процесса по Украине, представитель Каллас ответила репликой о важности в такой ситуации сплочения ЕС и взаимодействия с его союзниками.

"Мы всегда сильнее совместно с нашими союзниками. И наш приоритет в том, чтобы постоянно поддерживать Украину(...). Мы будем стремиться укреплять положение Украины, вот почему мы продолжаем усиливать нашу военную помощь этой стране", - заявила Хиппер.

США Украина ЕС Кая Каллас
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