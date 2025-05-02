Шеф Пентагона выдвинул кандидатуру генерала Гринкевича на должность командующего в Европе

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет рекомендовал президенту Дональду Трампу кандидатуру генерала Алексуса Гринкевича на должность нового командующего американскими вооруженными силами в Европе (EUCOM), сообщило издание Defense News со ссылкой на источники в Пентагоне и Конгрессе.

В настоящее время трехзвездный генерал ВВС США Гринкевич является директором по операциям Объединенного комитета начальников штабов. Он сменит нынешнего главу командования генерала Кристофера Каволи, который должен уйти в отставку в начале июля.

Белому дому еще предстоит одобрить кандидатуру Гринкевича и передать ее на рассмотрение в Сенат, прежде чем она станет официальной, сообщили источники.

Как отмечает издание, в Пентагоне Гринкевич считается одним из самых перспективных американских генералов. Бывший летчик, летавший на истребителях F-16 и F-22, он провел четыре года в штабе Центрального командования (CENTCOM), помогая руководить вооруженными силами США на Ближнем Востоке, в частности, размещенным там компонентом ВВС.

В настоящее время в Европе находится 100 тыс. американских военнослужащих. Пентагон пересматривает распределение своих сил по всему миру. Представители американской администрации считают необходимым сократить присутствия США в Европе. Европейские чиновники ранее заявляли, что США могут сократить до 20 тыс. военнослужащих, которые дополнительно были направлены в Европу три года назад при бывшем президенте США Джо Байдене.