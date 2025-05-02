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Партия "Реформировать Соединенное Королевство" лидирует на выборах в Англии

Партия "Реформировать Соединенное Королевство" лидирует на выборах в Англии
Руководитель "Реформировать Соединенное Королевство" Найджел Фараж
Фото: Anthony Devlin/Getty Images

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Партия евроскептиков "Реформировать Соединенное Королевство", согласно предварительным данным, лидирует на дополнительных выборах в местные органы власти в Англии, сообщает The Guardian.

На данный момент 35% избирателей отдали голоса за эту партию, что позволило ей взять под контроль советы нескольких графств.

У консерваторов, также находящихся в оппозиции, пока что 24,6%. У находящихся у власти лейбористов - 14,9%.

Премьер Великобритании Кир Стармер признал, что результаты голосования - неудачные для него. "Я твердо намерен продолжать и ускорить работу, чтобы добиться желаемых людьми перемен", - заявил он.

В свою очередь руководитель "Реформировать Соединенное Королевство" Найджел Фараж заявил, что учитывая результаты голосования, именно его партию теперь следует считать де-факто лидером оппозиции.

Великобритания Реформировать Соединенное Королевство Найджел Фараж Кир Стармер
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