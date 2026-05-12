Лейбористы еще не начали процедуру cмены лидера

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании, лидер лейбористов Кир Стармер заявил правительству, что процедура смены лидера лейбористской партии пока что официально не стартовала, и кабмин по-прежнему должен работать. Об этом сообщает Sky News.

"У лейбористской партии прописан процесс отставки ее лидера, и он пока не стартовал (...) страна ожидает, что мы продолжим руководить. Вот что я делаю, вот что мы должны сделать в качестве кабинета министров", - сказало он, добавив, что, тем не менее, берет на себя ответственность за неудовлетворительные результаты лейбористкой партии на муниципальных выборах. По словам Стармера, прошедшие 48 часов дестабилизировали правительство и нанесли экономический ущерб Британии.

На данный момент 78 депутатов от партии призвали Стармера уйти в отставку.

Чтобы начать процедуру смены руководителя, желающие того депутаты должны уведомить руководящий орган партии о таком намерении, а затем набрать 20% поддержки среди членов партии в парламенте, чтобы запустить процедуру перевыборов. Sky news поясняет, что инициатива должна получить одобрение со стороны 80 депутатов-лейбористов.

Сторонник Стармера, министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Стив Рид заявил, что политическая нестабильность навредит населению, и что происходящее - "не игра". "Те, кто пострадает больше всего, голосовали за нас меньше двух лет назад. Мы должны объединиться вокруг премьера", - сказал Рид.

В минувшие выходные лейбористская партия лишилась свыше 1,5 тысяч мест на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Консервативная партия потеряла более 500 мест в муниципальных советах Англии.

Зато правая партия Найджела Фараджа "Реформировать Соединенное Королевство" получила почти 1,5 тысячи мест в муниципальных советах Англии и, таким образом, взяла под контроль 14 советов.