США планируют выделить $7 млрд на подготовку пилотируемого полета к Луне

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Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа в 2026 финансовом году (начинается 1 октября 2025 г.) собирается выделить $7 млрд на подготовку пилотируемого полета американских астронавтов к Луне, следует из данных опубликованного в пятницу Белым домом проекта.

Это ускорит исследование человеком Луны и Марса, указало NASA.

"Это (...) инвестиции для одновременного продолжения исследований Луны и Марса, при этом сохраняя приоритет на продолжение критически важных научных и технологических исследований", - сказала исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петро.

На программы, ориентированные на исследования Марса, будет выделен $1 млрд.