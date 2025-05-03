Что случилось этой ночью: суббота, 3 мая

Над регионами РФ сбили 170 беспилотников, Госдеп одобрил контракт на обслуживание украинских F-16, наезд автомобиля на толпу в Германии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Силы ПВО за ночь нейтрализовали 170 украинских беспилотников над регионами России, из них 96 - над Крымом. Над акваторией Черного моря были сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты "Нептун-МД". В акватории уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.

- Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате массированной атаки БПЛА на многоквартирные дома в Новороссийске. Обломки БПЛА также повредили три резервуара на зерновом терминале.

- Госдепартамент США одобрил контракт на предоставление Украине услуг по обслуживанию поставленных Киеву истребителей F-16 на сумму $310,5 млн.

- США и Израиль близки к соглашению о возобновлении доставки гуманитарной помощи палестинцам в Газе без контроля со стороны ХАМАС, сообщил портал Axios.

- Восемь человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в городе Штутгарт, сообщили европейские СМИ. Трое из них получили серьезные травмы. Согласно полиции, за рулем Mercedes был 42-летний мужчина, он не пострадал и в настоящий момент задержан.

- Администрация президента США Дональда Трампа в 2026 финансовом году (начинается 1 октября 2025 г.) выделит $7 млрд на подготовку пилотируемого полета американских астронавтов к Луне. Это ускорит исследование человеком Луны и Марса, сообщили в NASA.