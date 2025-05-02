Восемь человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Германии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Восемь человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в городе Штутгарт, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Трое из них получили серьезные травмы.

Согласно полиции, за рулем Mercedes был 42-летний мужчина, он не пострадал и в настоящий момент задержан.

Стражи порядка проводят расследование. "К настоящему моменту свидетельств тому, что это было нападение или преднамеренное действие, нет", - приводят европейские СМИ выдержки из заявления полиции Штутгарта.