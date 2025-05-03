Пакистан провел испытательный пуск баллистической ракеты

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пакистанские военные в субботу провели успешный испытательный пуск баллистической ракеты Abdali с дальностью действия 450 км, сообщило правительство страны.

Указывается, что запуск был проведен "с целью обеспечения оперативной готовности войск и проверки ключевых технических параметров, включая усовершенствованную навигационную систему ракеты и улучшенные характеристики маневренности".

Тактические ракеты Abdali могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.