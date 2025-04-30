ВC Индии предостерегли Пакистан от нарушений на Линии контроля

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Военные Индии и Пакистана 29 апреля провели переговоры по линии экстренной связи, индийская сторона предупредила Исламабад о недопустимости нарушения режима прекращения огня на Линии контроля - демаркационной линии между странами, сообщает ANI со ссылкой на источники.

По словам источников, Индия предостерегла Пакистан от беспричинных нарушений пакистанской армией режима прекращения огня вдоль Линии контроля и на признанной на международном уровне границе.

По данным ANI, индийские военные эффективно отреагировали на обстрелы пакистанских военных из огнестрельного оружия, которые имели место в ночь с 26 на 27 апреля и в ночь с 27 на 28 апреля.

Ранее индийское правительство предоставило командованию Вооруженных сил Индии полную свободу действий в принятии мер после атаки 22 апреля в городе Пахалгам на союзной территории Джамму и Кашмир.

Ранее телеканал NDTV со ссылкой на заявление Вооруженных сил Индии передавал, что перестрелки между индийскими и пакистанскими военными произошли также в ночь на 29 апреля.

В 2021 году между Индией и Пакистаном после нескольких боестолкновений на Линии контроля в 2020 - 2021 годах было заключено соглашение о прекращении огня. В результате Дели и Исламабад выпустили заявление, в котором сообщалось, что они согласились строго соблюдать все договоренности по прекращению огня. В настоящее время власти Индии рассматривают вопрос об остановке действия соглашения. В Дели считают, что Исламабад не смог пресечь трансграничный терроризм, несмотря на свои обязательства.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии произошел теракт в месте большого скопления туристов, по людям был открыт огонь. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек. The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападавших. Hindustan Times отмечает, что среди них три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан. Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.

После теракта Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, таких как закрытие воздушного пространства и аннулирование виз, которые привели к росту напряженности между двумя странами.