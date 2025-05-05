Gold Fields договорилась о покупке австралийского золотодобытчика Gold Road из оценки $2,4 млрд

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Gold Fields, входящая в десятку крупнейших мировых золотодобытчиков, договорилась о покупке австралийской Gold Road.

Как говорится в сообщении Gold Fields, сумма, которую получат акционеры Gold Road, будет складываться из фиксированной части и переменной, зависящей от котировок Northern Star (после завершения другой сделки Gold Road будет принадлежать 3,4% Northern Star). Также Gold Road собирается выплатить своим акционерам спецдивиденды. В общей сложности Gold Road для сделки с Gold Fields оценена примерно в 3,7 млрд австралийских долларов ($2,4 млрд).

Покупка Gold Road позволит Gold Fields консолидировать рудник Gruyere в Австралии (сейчас это 50/50 СП) и получить доступ к геологоразведочным проектам поблизости. Всего ресурсы Gold Road, включая долю в Gruyere и другие проекты, оцениваются в 1,92 млн унций.

Сделка подлежит одобрению акционеров Gold Road.