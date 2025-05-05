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В Узбекистане на крупном месторождении произошел прорыв газа

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - На юге Узбекистана, в Сурхандарьинской области, на одной из скважин месторождении "25 лет Независимости" ("М-25"), где в марте уже был выброс сероводорода, вновь произошел прорыв газа, сообщило Министерство энергетики страны.

"5 мая 2025 года в 06:10 (04:10 по Москве) на скважине №202 месторождения "25 лет Независимости" зафиксирован прорыв газа с высоким содержанием сероводорода под высоким давлением, в результате чего возобновилось фонтанирование", - говорится в сообщении.

Для предотвращения распространения газа с высоким содержанием сероводорода был произведен контролируемый отжиг газовой струи. "Все необходимые мероприятия проводятся с полным соблюдением мер безопасности. Территория инцидента оцеплена соответствующими службами и находится под круглосуточным контролем специалистов. Возникший инцидент не представляет угрозы для населения прилегающих районов", - отмечается в сообщении.

27 марта на этой скважине произошел выброс газа с повышенным содержанием сероводорода. Тогда для экологической безопасности был произведен контролируемый поджог скважины. 22 апреля фонтанирование прекратилось, на месте наблюдался слабый приток газа.

В начале сентября 2024 года сообщалось о выбросах сероводорода на одной из скважин месторождения "25 лет Независимости". По данным Минэнерго Узбекистана, выброс случился в результате нарушения технологического процесса. В результате ЧП погибли четыре человека. Жители в районе ЧП были эвакуированы, проводились работы по ликвидации утечки. Помощь в ликвидации оказали специалисты из России и США.

Минэнерго Узбекистан Сурхандарьинская область
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