Семейный офис катарского шейха вложит $8,8 млрд в создание финансового хаба на Мальдивах

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Дубайский семейный офис MBS Global Investments намерен за пять лет вложить $8,8 млрд в создание финансового хаба на Мальдивах, пишет Financial Times.

Министр финансов островного государства Муса Замир заявил, что столь масштабные инвестиции нужны стране для диверсификации экономики, ориентированной на туризм и рыболовство. Годовой ВВП Мальдив составляет около $7 млрд, однако за счет проекта его планируется увеличить втрое за четыре года.

По словам Замира, мальдивские власти рассматривают сделку с MBS как один из возможных способов разрешения "определенных трудностей". Главной проблемой страны он назвал долги, сроки погашения которых наступают в ближайшие два года.

В этом году Мальдивы должны выплатить по внешним долговым обязательствам $600-700 млн, в следующем - около $1 млрд, отмечало в декабре рейтинговое агентство Moody's.

Соглашение о создании совместного предприятия между MBS и правительством Мальдив подписано в воскресенье. Предполагается, что финансовый хаб - Мальдивский международный финансовый центр - займет участок в 830 тыс. кв. м и будет ориентирован на блокчейн и цифровые активы, а выручка проекта к пятому году реализации будет значительно превышать $1 млрд.

MBS планирует профинансировать проект через консорциум, в который войдут другие семейные офисы и состоятельные лица. По словам главы MBS Надима Хусейна, партнеры уже обязались предоставить более $4-5 млрд.

MBS - семейный офис катарского шейха Найефа бен Эида Аль-Тани. Структура управляет активами на сумму около $14 млрд.