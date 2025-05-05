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Индекс активности в сфере услуг США в апреле неожиданно вырос до 51,6 пункта

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле повысился до 51,6 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 50,6 пунктов, по данным Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Индекс остается выше этой отметки десять месяцев подряд.

Подындекс новых заказов в апреле вырос до 52,3 пункта с мартовских 50,4 пункта, индикатор занятости - до 49 пунктов с 46,2 пункта. Подындекс сроков поставок увеличился до 51,3 пункта с 50,6 пункта, ценового давления - до 65,1 пункта с 60,9 пункта.

"В том, что касается пошлин, респонденты выделяют влияние на ценообразование как главную причину для опасений, даже в большей степени, чем неопределенность", - говорится в сообщении ISM.

Институт управления поставками рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Между тем значение апрельского индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, упало до 50,8 пункта с 54,4 пункта в марте.

Сводный PMI понизился до 50,6 пункта с 53,5 пункта месяцем ранее.

США
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