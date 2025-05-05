Трамп обсудил с Эрдоганом конфликт на Украине

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине, в Сирии и секторе Газа, а также другие региональные и глобальные вопросы.

"Я с нетерпением ожидаю совместной работы с президентом Эрдоганом по завершению этой нелепой, но смертоносной войны между Россией и Украиной", - написал он в социальной сети Truth Social в понедельник.

Трамп подчеркнул, что они провели "очень хороший и продуктивный" разговор, в ходе которого обсудили конфликт на Украине, все темы, связанные с Сирией и Газой, и множество других вопросов.

Американский президент заявил, что Эрдоган пригласил его посетить Турцию, а также согласился посетить Вашингтон.



