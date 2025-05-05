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США планируют создать не менее 400 шахтных пусковых установок для МБР Sentinel

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты намерены соорудить не менее 400 новых шахтных пусковых установок (ПУ) для разрабатываемой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel, сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на представителя ВВС США.

Согласно последней оценке, ВВС полагают, что МБР Sentinel не смогут из-за технических особенностей размещаться в существующих шахтных пусковых установках, используемых нынешними МБР Minuteman III, отметил представитель.

Для размещения новой МБР Sentinel ранее планировалось модернизировать 450 существующих шахт для Minuteman III. Новые планы повлекут за собой непомерные расходы, указывает издание.

"Хотя решение еще не принято, мы ожидаем, что Sentinel будет использовать преимущественно принадлежащую ВВС недвижимость для строительства новых ракетных шахт вместо повторного использования шахт Minuteman III", - сказал представитель ВВС изданию.

Ранее глава Командования глобального удара ВВС США генерал Томас Бюссьер уже отмечал, что повторное использование шахт Minuteman III может оказаться невозможным.

Программа Sentinel направлена на закупку 634 МБР вместе с дополнительными 25 ракетами для разработки и тестирования. Всего планируется развертывание 400 из них в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

Соединенные Штаты планируют заменить весь свой арсенал устаревших МБР LGM-30G Minuteman III на новые LGM-35A Sentinel только к концу 2030-х годов. МБР Minuteman III находятся на вооружении стратегической триады США с начала 1970-х годов.

Только на программу создания ракет для замены устаревших МБР Minuteman III требуется $141 млрд. Еще не менее $100 млрд нужны будут на их обслуживание в течение 50-летнего срока эксплуатации, на который они рассчитаны.

США
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