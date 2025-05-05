Пятеро туристов из РФ госпитализированы из-за отравления фруктами в Таиланде

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пятеро российских туристов госпитализированы в провинции Сурат-Тхани на юге Таиланда после того, как поели диких фруктов в местном парке, сообщает издание Bangkok Post.

"Информация о том, что семеро россиян почувствовали себя плохо в ходе прогулке в парке Као На Най Луанг Дхарма, появилась днем в воскресенье. Среди симптомов - сильная рвота, боль в груди, слюнотечение, частичная потеря сознания. Пятеро из них были госпитализированы, в том числе двое с обезвоживанием. Они находятся под постоянным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Как позже сообщили в полиции, группа прибыли на арендованном автомобиле с курорта Као Лак в провинции Пхангнга. Во время прогулки в парке они съели плоды эбенового дерева. Сейчас врачи делают анализы на наличие яда.