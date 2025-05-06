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Шеф Пентагона распорядился на 20% сократить число четырехзвездных генералов в армии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Число четырехзвездных генералов и адмиралов (высшее генеральское звание в армии и ВМС США) должно быть сокращено на 20%, такое распоряжение отдано министром обороны Соединенных Штатов Питом Хегсетом, сообщили американские СМИ.

В соответствии с подписанным министром распоряжением, сокращению на 10% подлежит также общее число генералов и высших офицеров, на 20% - число генералов в Национальной гвардии.

Хегсет написал, что сокращения являются "критическим шагом к устранению избыточной структуры вооруженных сил для оптимизации и рационализации руководства путем сокращения лишних генеральских и офицерских должностей".

Телеканал CNN напоминает, что Хегсет во время слушаний в Конгрессе по утверждению его кандидатуры на министерский пост утверждал, что в вооруженных силах слишком много старших генералов.

Прошлым летом в одном из интервью он сказал, что, по его мнению, примерно треть самых высокопоставленных офицеров активно вовлечены в "политизацию вооруженных сил".

Он заявил, что старшие офицеры вооруженных сил "играют по неверным правилам, чтобы угодить идеалистам в Вашингтоне", они готовы заниматься любой ерундой типа социальной справедливости, гендера, климата, экстремизма", отмечает телеканал.

Пентагон США Пит Хегсет
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