В Ватикане начались литургические церемонии подготовки к конклаву

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Ватикане с утра среды начались подготовительные религиозные мероприятия, предшествующие конклаву - процедуре избрания нового папы римского, сообщает итальянская газета La Repubblica.

В 10:00 (11:00 по Москве) началась месса Pro Eligendo Pontifice ("За избрание папы"), которой руководит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Это литургическое торжество, призывающее Святой Дух просветить кардиналов-избирателей, готовящихся к голосованию.

После мессы, в 16:15 (17:15) 133 кардинала, участвующих в конклаве, войдут в Паулинскую капеллу. Оттуда под гимн Veni creator spiritus ("Снизойди, Дух-творец") процессия отправится в Сикстинскую капеллу.

Как только все кардиналы войдут в капеллу, папский обер-церемониймейстер Диего Равелли произнесёт Extra Omnes ("Долой всех"). После этого тех, кто не участвует в конклаве, попросят удалиться, и за закрытыми дверями начнется голосование. Руководить процессом будет камерленго Римско-католической церкви кардинал Кевин Фаррелл. О ходе голосования будет свидетельствовать дым из дымохода, установленного на крыше капеллы.

Первый дым ожидается не ранее 19:00 (20:00) в среду.

В первый день конклава обычно проходит только один раунд. В последующие дни их будет больше - два каждое утро и два в полдень.

Избрание папы 7 мая возможно, но маловероятно, так как кандидату необходимо будет получить две трети голосов плюс один, то есть в нынешнем случае 89. Право голоса имеют только кардиналы моложе 80 лет, в настоящий момент их 133: 52 из Европы, 23 из Азии, 20 из Северной Америки и 17 из Южной, 17 из Африки и четыре из Океании. Западные СМИ отмечают, что 108 из них были возведены в сан кардинала папой Франциском.

Если через три дня голосований новый папа не будет избран, процесс приостановят на день, чтобы кардиналы могли помолиться и обдумать сложившуюся ситуацию. Далее эта пауза повторяется через каждые семь раундов голосования. Если за 12 дней ни один из кандидатов не сможет получить необходимое количество голосов, то останутся лишь два кардинала, набравшие больше всего голосов в предыдущих раундах. Для победы они так же должны набрать две трети голосов.

Верующие смогут узнать, был ли избран новый папа, благодаря дыму, который будет идти из специально установленного на Сикстинской капелле дымохода: черный дым будет идти, если нового папу пока выбрать не удалось, белый - если новый папа избран. Дым будет идти от сжигаемых бюллетеней с именами кандидатов. Также, чтобы избежать недоразумений, в огонь добавляются специальные химикаты, чтобы сделать цвет более насыщенным. Для большей ясности после избрания нового понтифика прозвонят колокола.

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет 21 апреля в 07:35 утра по местному времени (08:35 по московскому времени) в резиденции в Ватикане в Доме Святой Марты.

В последние месяцы понтифик проходил лечение от воспаления легких и вызванных заболеванием осложнений.