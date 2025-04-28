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Конклав для избрания папы римского начнется 7 мая

Конклав для избрания папы римского начнется 7 мая
Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Кардиналы, которым предстоит избрать следующего папу римского, соберутся на конклав 7 мая, сообщает в понедельник итальянская газета Il Giornale со ссылкой на Ватикан.

Решение о дате начала конклава приняла на заседании коллегия кардиналов. Предполагается, что участники конклава будут проводить голосования по нескольку раз в день до тех пор, пока кто-то из кандидатов не соберет две трети голосов плюс минимум еще один голос.

В субботу состоялись похороны папы римского Франциска.

Ватикан папа римский Франциск
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