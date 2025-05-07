Глава ЕК считает, что членство Украины в ЕС может стать гарантией безопасности союза

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что видит "настоятельную необходимость" ускорения продвижения Украины к вступлению в Европейский союз.

"Это вступление отвечает не только устремлению Украины, оно может также стать нашей самой большой гарантией безопасности", - сказала глава ЕК, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

По ее словам, Еврокомиссия "тщательно работает с Украиной, чтобы обеспечить начало первого раунда переговоров о вступлении и открытие всех последующих раундов в 2025 году".

"Членство Украины в нашем союзе - это наш лучший способ обеспечить справедливый и прочный мир. На протяжении всей нашей истории мир и европейская интеграция всегда шли рука об руку", - отметила фон дер Ляйен.