Поиск

Глава ЕК считает, что членство Украины в ЕС может стать гарантией безопасности союза

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что видит "настоятельную необходимость" ускорения продвижения Украины к вступлению в Европейский союз.

"Это вступление отвечает не только устремлению Украины, оно может также стать нашей самой большой гарантией безопасности", - сказала глава ЕК, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

По ее словам, Еврокомиссия "тщательно работает с Украиной, чтобы обеспечить начало первого раунда переговоров о вступлении и открытие всех последующих раундов в 2025 году".

"Членство Украины в нашем союзе - это наш лучший способ обеспечить справедливый и прочный мир. На протяжении всей нашей истории мир и европейская интеграция всегда шли рука об руку", - отметила фон дер Ляйен.

ЕК ЕС Урсула фон дер Ляйен Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Ватикане начались литургические церемонии подготовки к конклаву

В Ватикане начались литургические церемонии подготовки к конклаву
Конфликт Индии и Пакистана

В Индии отменены более 200 авиарейсов, 18 аэропортов временно закрыты

В Индии отменены более 200 авиарейсов, 18 аэропортов временно закрыты

ФСБ насчитала на территории Украины от 120 до 150 мошеннических колл-центров

ФСБ насчитала на территории Украины от 120 до 150 мошеннических колл-центров
Конфликт Индии и Пакистана

Число погибших в Индии от пакистанских ударов возросло до 10 человек

Конфликт Индии и Пакистана

В армии Пакистана заявили о гибели 26 мирных жителей в результате ударов Индии

В армии Пакистана заявили о гибели 26 мирных жителей в результате ударов Индии

Что случилось этой ночью: среда, 7 мая

Фондовые индексы США снизились вторые торги подряд

Конфликт Индии и Пакистана

Пакистанский МИД заявил, что Индия не нарушала воздушное пространство Пакистана

Конфликт Индии и Пакистана

Премьер Пакистана заявил, что страна имеет полное право отвечать на индийские удары

Конфликт Индии и Пакистана

Пакистан закрывает воздушное пространство на 48 часов

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана35 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне146 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });