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Мерц призвал страны ЕС увеличить оборонные расходы и сохранить поддержку Киева

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Все члены Европейского союза должны увеличить расходы на оборону, чтобы восполнить нехватку оборонного потенциала союза, и обеспечить постоянную поддержку Украины, заявил в среду новый канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Только таким образом мы сможем постепенно ликвидировать пробелы в наших возможностях и коллективно поддержать Украину", - передают западные СМИ слова Мерца с пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

На конференции лидеры стран пообещали "начать новую Европу с франко-германского сотрудничества".

Как сообщалось, после визита в Париж канцлер Германии отправится в Варшаву.

В пятницу Мерц посетит Брюссель, где встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Евросовета Антониу Коштой и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

Во вторник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привёл к присяге лидера альянса ХДС/ХСС Мерца в качестве нового канцлера.

Бундестаг поддержал назначение Мерца канцлером во втором туре голосования. В первом туре Мерц получил всего 310 голосов в свою поддержку, не набрав необходимого большинства.

Германия Фридрих Мерц ЕС Украина
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