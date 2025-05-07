Трамп уверен, что именно США сыграли решающую роль во Второй мировой войне

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что никакая сторона не сыграла столь важной роли в победе во Второй мировой войне, как Соединенные Штаты.

"Они потеряли миллионы людей, они сыграли, безусловно, важную роль", - сказал он в Белом доме, говоря о вкладе СССР в победу в той войне.

"Но не было фактора, который был бы важнее, чем мы, - продолжил Трамп. - Мы победили в войне. Мы победили с помощью других".