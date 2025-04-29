Володин привел примеры помощи стран СНГ, Китая, Кубы, Вьетнама, Сербии, Словакии для достижения Победы в Великой Отечественной войне

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал конкретные факты помощи в достижении Победы во Второй мировой войне со стороны стран СНГ, а также других государств, собравшихся во вторник на форуме "Великое наследие - общее будущее".

"Каждая республика бывшего Советского Союза внесла вклад в разгром фашизма", - сказал Володин на пленарном заседании.

Так, Казахстан поставил за годы Великой Отечественной войны 85 процентов свинца, использованного для отлива вооружения: "девять из 10 пуль были отлиты из этого свинца". "Из жителей Киргизии и Казахстана была сформирована легендарная 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, которая сражалась героически под Москвой", - сказал председатель Госдумы.

"Для победы многое сделала Армения, ее предприятия поставляли необходимую для фронта продукцию. Таджикистан принял 100 тысяч жителей из блокадного Ленинграда, Москвы, Киева, Минска, многих других городов и сел", - добавил Володин.

Он отметил, что делегация коллег из Вьетнама также присутствует на форуме, и "в битве под Москвой в 1941-1942 годах участвовали вьетнамские воины-интернационалисты".

"Самым надежным союзником нашей страны на Восточном фронте был Китай. И здесь хочется поприветствовать представителя Китая, который на протяжении 14 лет, с 1931 по 1945 год, сражался с милитаристской Японией и потерял за все эти годы свыше 35 миллионов человек. Вдумайтесь, какая цена Победы", - сказал Володин.

По его словам, "Куба в 1941 году объявила войну Японии, Германии и Италии", Монголия стала первым государством, которое на официальном уровне заявило о прямой поддержке Советского Союза в борьбе против фашистской Германии. "В годы войны была единственным поставщиком вольфрама для бронебойных снарядов. Каждый бронебойный снаряд был отлит из вольфрама, который производился в Монголии. Монголия нам подставила свое плечо", - отметил председатель Госдумы.

Во время Второй мировой войны Сербия потеряла 30% своего населения, добавил он.

Одним из крупнейших в Европе массовых антифашистских выступлений стало Словацкое национальное восстание, сказал Володин. Он подчеркнул, что в зале присутствует заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Тибор Гашпар, "и мы понимаем, насколько непросто было приехать ситуации вызовов, запретов, санкций".

"Узбекистан потерял более 800 тысяч человек во время Великой Отечественной войны, что сопоставимо с суммарными общими потерями США и Великобритании", - также напомнил Володин.

Азербайджан "обеспечивал топливом нашу армию, и конечно, направил своих добровольцев которые участвовали в ВОВ", сказал председатель Госдумы. Также он подчеркнул роль Туркменистана в достижении Победы: "она очень значима".

По словам Володина, "важно в преддверии большого праздника, священного для нас дня, что мы вместе, и это наш долг перед теми, кого уже нет в живых". "Они видят, наверное, нас с небес и радуются, когда мы живем в мире взаимопонимания и уважаем память, вместе отдавая им почести и, говоря слова, признательности", - сказал председатель Госдумы. Очень важно, чтобы "такие встречи, такой разговор был у нас не только в праздничные, юбилейные дни, но и в каждодневной нашей жизни, деятельности", считает Володин.

Ранее он сообщал, что представители 20 государств, в том числе европейских, примут участие в работе Международного форума в Волгограде.