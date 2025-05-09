Индия приостановила рейсы гражданской авиации в 24 аэропорта на севере страны

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - На севере Индии 24 аэропорта временно не принимают гражданские рейсы в связи с обменом ударами между Индией и Пакистаном, сообщают западные СМИ.

Индийские власти, в частности, закрыли для пассажирских авиаперевозок аэропорты в городах Джодхпур (штат Раджастхан), в Лудхиане и Амритсаре (штат Пенджаб).

Со среды крупнейшие авиаперевозчики Индии, в том числе Air India, IndiGo и SpiceJet, отменили более 100 авиарейсов.

По некоторым данным, приостановку полетов гражданской авиации могут отменить в субботу утром.

В свою очередь, по данным пакистанского издания Dawn, все аэропорты в Пакистане продолжают функционировать, возможные изменения в графике воздушного движения являются прерогативой авиакомпаний.

Так, ранее базирующаяся в ОАЭ авиакомпания Emirates приостановила полеты своих самолетов над Пакистаном до 10 мая. Qatar Airways также пока не будет выполнять рейсы в Индию и Пакистан и из этих стран.

Вместе с тем пакистанские военные отчитались, что перехватили еще шесть индийских БПЛА над провинцией Пенджаб.

Ночные обстрелы

В ночь на пятницу военные Индии и Пакистана активно обстреливали друг друга из артиллерии и огнестрельного оружия в регионе Кашмир вдоль Линии контроля - демаркационной линии между странами, передает Associated Press.

В пакистанской полиции заявили, что обстрелы привели к гибели четырех человек, еще 12 получили ранения.

В свою очередь индийские военные сообщали, что в районе города Ури на союзной территории Джамму и Кашмир погиб человек, двое ранены. В ВС Индии утверждали, что пакистанские военные атаковали из артиллерии, минометов и огнестрельного оружия их посты, на что военнослужащие Индии отвечали огнем.

Кроме того, по данным Hindustan Times, пограничная охрана Индии предотвратила попытку проникновения вражеской группы из Пакистана в районе округа Самба на союзной территории Джамму и Кашмир через участок границы, признанный на международном уровне. Индийские военные отчитались об уничтожении семи вражеских бойцов и об ответном ударе по пакистанскому посту, откуда была предпринята попытка просочиться на индийскую территорию.

Hindustan Times отмечает, что в ночь на пятницу ВС Индии отбили несколько ракетных атак на города вдоль индийско-пакистанской границы, перехватили до 50 пакистанских беспилотников. По данным индийской стороны, Пакистан пытался атаковать до 15 городов в Джамму и Кашмире и штате Пенджаб. Власти активировали сирены воздушной тревоги, были слышны взрывы.

По информации издания, Индия задействовала зенитный ракетный комплекс С-400 для уничтожения вражеских ракет у западной границы. Над Джамму и Кашмиром удалось сбить не менее восьми пакистанских ракет.

В ряде индийских городов в регионе отмечается полное отключение электричества. Закрыты школы и университеты, население делает экстренные запасы на случай дальнейшего чрезвычайного развития событий.