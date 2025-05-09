Поиск

Индия приостановила рейсы гражданской авиации в 24 аэропорта на севере страны

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - На севере Индии 24 аэропорта временно не принимают гражданские рейсы в связи с обменом ударами между Индией и Пакистаном, сообщают западные СМИ.

Индийские власти, в частности, закрыли для пассажирских авиаперевозок аэропорты в городах Джодхпур (штат Раджастхан), в Лудхиане и Амритсаре (штат Пенджаб).

Со среды крупнейшие авиаперевозчики Индии, в том числе Air India, IndiGo и SpiceJet, отменили более 100 авиарейсов.

По некоторым данным, приостановку полетов гражданской авиации могут отменить в субботу утром.

В свою очередь, по данным пакистанского издания Dawn, все аэропорты в Пакистане продолжают функционировать, возможные изменения в графике воздушного движения являются прерогативой авиакомпаний.

Так, ранее базирующаяся в ОАЭ авиакомпания Emirates приостановила полеты своих самолетов над Пакистаном до 10 мая. Qatar Airways также пока не будет выполнять рейсы в Индию и Пакистан и из этих стран.

Вместе с тем пакистанские военные отчитались, что перехватили еще шесть индийских БПЛА над провинцией Пенджаб.

Ночные обстрелы

В ночь на пятницу военные Индии и Пакистана активно обстреливали друг друга из артиллерии и огнестрельного оружия в регионе Кашмир вдоль Линии контроля - демаркационной линии между странами, передает Associated Press.

В пакистанской полиции заявили, что обстрелы привели к гибели четырех человек, еще 12 получили ранения.

В свою очередь индийские военные сообщали, что в районе города Ури на союзной территории Джамму и Кашмир погиб человек, двое ранены. В ВС Индии утверждали, что пакистанские военные атаковали из артиллерии, минометов и огнестрельного оружия их посты, на что военнослужащие Индии отвечали огнем.

Кроме того, по данным Hindustan Times, пограничная охрана Индии предотвратила попытку проникновения вражеской группы из Пакистана в районе округа Самба на союзной территории Джамму и Кашмир через участок границы, признанный на международном уровне. Индийские военные отчитались об уничтожении семи вражеских бойцов и об ответном ударе по пакистанскому посту, откуда была предпринята попытка просочиться на индийскую территорию.

Hindustan Times отмечает, что в ночь на пятницу ВС Индии отбили несколько ракетных атак на города вдоль индийско-пакистанской границы, перехватили до 50 пакистанских беспилотников. По данным индийской стороны, Пакистан пытался атаковать до 15 городов в Джамму и Кашмире и штате Пенджаб. Власти активировали сирены воздушной тревоги, были слышны взрывы.

По информации издания, Индия задействовала зенитный ракетный комплекс С-400 для уничтожения вражеских ракет у западной границы. Над Джамму и Кашмиром удалось сбить не менее восьми пакистанских ракет.

В ряде индийских городов в регионе отмечается полное отключение электричества. Закрыты школы и университеты, население делает экстренные запасы на случай дальнейшего чрезвычайного развития событий.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары.

Хроника 22 апреля – 09 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рябков заявил, что встреча РФ и США по восстановлению работы посольств планируется

Рябков заявил, что встреча РФ и США по восстановлению работы посольств планируется

Что случилось этой ночью: пятница, 9 мая

Конфликт Индии и Пакистана

США не намерены вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном

Конфликт Индии и Пакистана

ВМС Индии нанесли удары по территории Пакистана

ВМС Индии нанесли удары по территории Пакистана

Лидеры стран поздравляют папу римского Льва XIV с избранием

Новый папа римский начал обращение к верующим с призыва о мире

Что произошло за день: четверг, 8 мая

Папой римским стал американский кардинал, он возьмет имя Лев XIV

Папой римским стал американский кардинал, он возьмет имя Лев XIV

Кардиналы на конклаве избрали нового папу римского

Трамп сообщил о торговом соглашении с Великобританией

Трамп сообщил о торговом соглашении с Великобританией
Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана49 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне167 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6338 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });