Поиск

Пакистан заявил о попытке Индии провести разведку при помощи БПЛА

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Индия накануне запускала беспилотники в Пакистан с целью установить месторасположение интересующих ее объектов, поэтому пакистанским военным пришлось действовать осторожно, заявил в пятницу глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф.

"Вот почему эти беспилотники не перехватывали, чтобы не выдать местоположение наших объектов (...) мы сбивали дроны лишь в безопасном месте", - приводит Dawn слова министра.

Он отметил, что командование проинформировало парламент Пакистана об обстановке и продолжит делать это и дальше.

По данным пакистанских СМИ, к данному моменту вооруженные силы Пакистана перехватили 77 индийских беспилотников - 29 БПЛА к вечеру 8 мая, и еще 48 аппаратов были уничтожены этой ночью.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары.

Хроника 22 апреля – 09 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Индия Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные заявили о шести групповых ударах по целям на Украине до начала перемирия

Минобороны РФ заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня

Конфликт Индии и Пакистана

Индия приостановила рейсы гражданской авиации в 24 аэропорта на севере страны

Рябков заявил, что встреча РФ и США по восстановлению работы посольств планируется

Рябков заявил, что встреча РФ и США по восстановлению работы посольств планируется

Что случилось этой ночью: пятница, 9 мая

Конфликт Индии и Пакистана

США не намерены вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном

Конфликт Индии и Пакистана

ВМС Индии нанесли удары по территории Пакистана

ВМС Индии нанесли удары по территории Пакистана

Лидеры стран поздравляют папу римского Льва XIV с избранием

Новый папа римский начал обращение к верующим с призыва о мире

Что произошло за день: четверг, 8 мая

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана50 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6338 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });