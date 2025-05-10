Поиск

МИД Киргизии призвал своих граждан из "черного списка" в РФ легализовать правовой статус

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Около 70 тыс. граждан Киргизии находятся в России в "черном" списке, сообщает в субботу пресс-служба киргизского МИД.

Как отмечается в сообщении, "только около 3 тыс. человек смогли выйти из реестра".

В связи с этим глава МИД Жээнбек Кулубаев призвал соотечественников легализовать свой правой статус на территории РФ.

"Гражданам Киргизии предоставлена возможность урегулировать свой правовой статус и выйти из этого списка до сентября 2025 года. Это стало возможным благодаря обращению президента Садыра Жапарова с официальным письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить срок для легализации документов мигрантов. Настоящий срок является окончательным и продлению не подлежит. Если до 1 сентября вы не выйдете из реестра, вас ожидает депортация", - отметил он.

По его словам, для исключения из контрольного реестра необходимо обратиться в территориальный миграционный отдел и уточнить причину попадания в контрольный реестр.

В случае наличия недочетов в документах (например, если истек срок регистрации или трудового договора), будет применена административная ответственность и назначен штраф в размере 5-7 тыс. рублей. После уплаты штрафа документы подлежат легализации.

РФ Киргизия Жээнбек Кулубаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Конфликт Индии и Пакистана

Трамп сообщил о перемирии между Индией и Пакистаном

Станция "Космос-482" сошла с орбиты и упала в Индийский океан

Конфликт Индии и Пакистана

В Индии заявили о готовности к деэскалации в случае взаимных шагов со стороны Пакистана

В Индии заявили о готовности к деэскалации в случае взаимных шагов со стороны Пакистана

Что случилось этой ночью: суббота, 10 мая

Конфликт Индии и Пакистана

Пакистан объявил о начале масштабной военной операции против Индии

Пакистан объявил о начале масштабной военной операции против Индии

Фицо заявил о заинтересованности Словакии в улучшении отношений с РФ

Словакия наложит вето на инициативу запретить поставки энергоресурсов из РФ в Европу

Словакия наложит вето на инициативу запретить поставки энергоресурсов из РФ в Европу

Трамп не планирует встречу с Путиным во время визита на Ближний Восток

Путин поблагодарил Вучича за участие в торжествах в Москве

Путин поблагодарил Вучича за участие в торжествах в Москве

Уиткофф заявил, что США ни в коем случае нельзя отказываться от диалога с Путиным

Уиткофф заявил, что США ни в коем случае нельзя отказываться от диалога с Путиным
Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана59 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне186 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6349 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });