МИД Киргизии призвал своих граждан из "черного списка" в РФ легализовать правовой статус

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Около 70 тыс. граждан Киргизии находятся в России в "черном" списке, сообщает в субботу пресс-служба киргизского МИД.

Как отмечается в сообщении, "только около 3 тыс. человек смогли выйти из реестра".

В связи с этим глава МИД Жээнбек Кулубаев призвал соотечественников легализовать свой правой статус на территории РФ.

"Гражданам Киргизии предоставлена возможность урегулировать свой правовой статус и выйти из этого списка до сентября 2025 года. Это стало возможным благодаря обращению президента Садыра Жапарова с официальным письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить срок для легализации документов мигрантов. Настоящий срок является окончательным и продлению не подлежит. Если до 1 сентября вы не выйдете из реестра, вас ожидает депортация", - отметил он.

По его словам, для исключения из контрольного реестра необходимо обратиться в территориальный миграционный отдел и уточнить причину попадания в контрольный реестр.

В случае наличия недочетов в документах (например, если истек срок регистрации или трудового договора), будет применена административная ответственность и назначен штраф в размере 5-7 тыс. рублей. После уплаты штрафа документы подлежат легализации.