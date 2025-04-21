МИД Киргизии сообщил об обсуждении с РФ вопросов пребывания киргизских граждан в России

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Посол Киргизии в Москве Кубанычбек Боконтаев и начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов обсудили вопросы пребывания киргизских граждан в России, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Киргизии.

"Обсуждены вопросы пребывания граждан Киргизии в России, в том числе ситуация вокруг инцидента с киргизскими гражданами в московском банном комплексе, вызвавшая широкий общественный резонанс", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась по инициативе киргизской стороны.

По данным пресс-службы, в ходе встречи Боконтаев выразил обеспокоенность в связи с произошедшим в начале апреля инцидентом и обратился к российской стороне с просьбой объективного и справедливого рассмотрения данного вопроса.

"Стороны отметили твердую решимость на дальнейшее укрепление киргизско-российских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в ходе рейда в московском банном комплексе "Бодрость" в Тимирязевском районе правоохранительные органы задержали 25 иностранцев-нарушителей режима пребывания в РФ, им грозит выдворение из страны.

МИД Киргизии вручил российскому послу в Бишкеке Сергею Вакунову ноту в связи с массовыми задержаниями киргизстанцев в московском банном комплексе "Бодрость" и применением силовых мер.