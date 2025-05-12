Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Венесуэлы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в понедельник в акватории Карибского моря у побережья Венесуэлы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН,

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр з зафиксированного в 03:42 землетрясения находился в 108 км восточнее города Карупано на полуострове Пария (Венесуэла) и 85 км западнее столицы Республики Тринидад и Тобаго - города Порт-оф-Спейн.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 77,5 км, а эпицентр находился в 33 км к северо-северо-западу от города Гуирия (Венесуэла).