Нацбанк Молдавии снова сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,5%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Национальный банк Молдавии (НБМ) в понедельник решил сохранить базовую ставку (ставка рефинансирования) на текущем уровне 6,5% годовых, сообщил НБМ.

Ранее, 20 марта, НБМ сохранил ставку после того, как дважды (13 января и 5 февраля) повысил ее суммарно на 2,9 процентного пункта.

Сохранены на текущем уровне также процентные ставки по кредитам овернайт - 8,5%, по операциям РЕПО - 6,75%, по депозитам овернайт - 4,5%. Кроме того, сохранен норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и неконвертируемой инвалюте на текущем уровне в 22%, в СКВ - 31% от расчетной базы.

"Данным решением Национальный банк Молдавии намерен ограничить инфляционные ожидания, вернуть и удержать инфляцию в пределах плюс-минус 1,5 процентного пункта от целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе", - говорится в пресс-релизе НБМ.

По оценке НБМ, инфляция к концу текущего года будет иметь тенденцию к снижению на фоне сохранения внутреннего совокупного спроса ниже потенциального и в связи с ожидаемым замедлением глобальной экономики в результате торговых условий, введенных США. В то же время, регулятор подчеркнул высокую неопределенность прогноза, так как сохраняются риски роста цен на продукцию АПК и влияние резкого роста стоимости энергоресурсов.

При этом Нацбанк констатировал, что годовая инфляция в марте 2025 года составила 8,8%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в феврале, и по-прежнему выше верхнего предела цели по инфляции.

В сфере экономики регулятор отметил снижение экспорта и рост импорта в январе-феврале на фоне сокращения экспорта продукции АПК из-за прошлогодней засухи и роста импорта электроэнергии из Румынии.

Следующее заседание Исполнительного комитета НБМ по продвижению денежно-кредитной политики состоится 19 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что на фоне прекращения поставок российского газа в Приднестровье, откуда правобережная Молдавия импортировала электроэнергию по выгодной цене, Кишинев был вынужден кратно нарастить импорт более дорогой электроэнергии из Румынии, что привело к резкому росту тарифов для внутренних потребителей. В результате инфляция в Молдавии в 2024 году ускорилась до 7% с 4,2% в 2023 году, а НБМ в начале года резко повысил ключевую ставку, стремясь минимизировать влияние роста цен на энергоресурсы на инфляцию.

НБМ также сообщал, что в текущем году ожидает роста инфляции до 7,3% и снижения до 4,7% в 2026 году. По оценке регулятора, годовой уровень инфляции в прогнозном периоде достигнет максимума в 8,5% в первом квартале 2025 года и минимума в 4,3% в третьем квартале 2026 года.

За 2024 год НБМ в несколько шагов снижал ставку с 4,75% до 3,6% годовых, тренд снижения прекратился с сентября прошлого года на фоне ожиданий кризиса в энергетике.