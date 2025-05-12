Япония проведет испытание рельсотрона для защиты от гиперзвуковых ракет

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Cилы самообороны Японии собираются провести испытание футуристического рельсотрона - электромагнитной рельсовой пушки, предназначенной для защиты от китайских и северокорейских ракет, пишет газета "Йомиури симбун".

Пушка оснащена двумя рельсами, по которым разгоняется снаряд. Она использует электрический импульс для создания электромагнитной силы, которая ускоряет снаряд до скорости, в шесть раз превышающей скорость звука, и способна стрелять с ювелирной точностью.

Экспериментальный корабль проведет испытание прототипа рельсовой пушки в водах у побережья Японии "в ближайшем будущем".

Это событие ознаменует собой первое морское испытание почти полномасштабного прототипа, указывает издание. Оно направлено на то, чтобы определить, может ли оружие с высокой точностью поражать цель. Прототип имеет тот же размер, что и те, которые предназначены для реального развертывания на боевых кораблях - приблизительно 6 метров в длину и вес 8 тонн.

Япония публично представила прототип рельсовой пушки в апреле, показав его установленным на борту экспериментального судна JS Asuka.

Министерство обороны Японии планирует установить рельсовые электромагнитные пушки на военных кораблях, оснащенных боевой системой Aegis, которая обеспечивает одновременную интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, в качестве потенциальной меры противодействия гиперзвуковому оружию.