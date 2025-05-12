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Польша планирует подготовить 39 700 резервистов-добровольцев до конца года

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В 2025 году добровольную базовую военную подготовку (DZSW) пройдет 39 700 поляков, сообщил Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны Польши.

Из них с начала года уже прошли подготовку 15,3 тысячи человек.

"Добровольцы проходят подготовку в 35 воинских частях по всей стране. В течение 27 дней они научатся пользоваться оружием, узнают правила строевой подготовки и приобретут базовые навыки военного дела. В это время они находятся в казармах", - говорится в сообщении.

По программе DZSW с апреля 2022 года подготовку прошло уже почти 95 тысяч человек.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщал о планах создать в дополнение к профессиональной армии и войскам территориальной обороны "армию резервистов". "К 2027 году мы сможем обучать 100 тысяч добровольцев в год", - подчеркивал политик. Речь идет о добровольцах, кто ранее не служил в армии, но хочет пройти военную подготовку и в будущем уйти в резерв или вступить в профессиональную армию.

Минобороны Польша Дональд Туск DZSW
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